Кикабидзе: Я отказался от концерта в Кремлевском дворце. И очень много коллег, которых я считал друзьями, начали обо мне отвратительные вещи говорить

Грузинский певец и киноактер Вахтанг Кикабидзе в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил, что в 2008 году его концерт в Кремлевском дворце был отменен после того, как он отказался принять российский Орден Дружбы.

"Когда мне [в России] давали орден и я отказался, мой концерт был объявлен в Кремлевском дворце. И его пришлось снять им. Я когда отказывался, то не думал, что такой ажиотаж будет. Но мы взрослые люди, отцы, деды. Просто сказал, что я не смогу своим внукам в глаза смотреть. Вот так и произошло. А потом это политики начали наматывать. И очень много моих близких друзей и коллег, которых я считал, в общем-то, друзьями, начали обо мне какие-то отвратительные вещи говорить по интернету. Потом они заявляли, что "мы это не говорили, это кто-то написал". Ладно, я сейчас не буду фамилии называть", – сказал певец.

По его мнению, он поступил правильно, отказавшись принять российский орден.

"Мужик должен быть мужиком. О чем фильм "Мимино"? Раз он в этой горной деревне родился, где, в общем, ничего нет, кроме одного вертолета и коров, все равно это его родина, он должен там находиться, он там должен жить и стараться, чтобы все стало лучше. Ты обязан, ты гражданин своей страны. И я думаю, что я правильно поступил. Хотя многие мои знакомые говорили мне, что не надо было: "Ну, взял бы ты орден. Зачем тебе эта головоломка?". А я заранее не думал об этом. Какая разница? Лишнего не надо брать", – подчеркнул Кикабидзе.

Кикабидзе: Недавно с мамой Саакашвили встречался, она говорит: "Боюсь за него все время". Читайте полную версию интервью.

По словам Кикабидзе, он не ездит с концертами в РФ после того, как российские войска вторглись в Грузию.

Российско-грузинская война началась 8 августа 2008 года. Боевые действия продолжались до 12 августа включительно. 26 августа 2008 года Россия признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств, Грузия считает их оккупированными территориями.

После войны Грузия разорвала с РФ дипломатические отношения. С декабря 2012 года представители Москвы и Тбилиси проводят лимитированные двусторонние переговоры в Праге. Грузинские власти заявляют, что восстановление отношений с Россией невозможно, пока не будут освобождены оккупированные территории.

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