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В Грузии впервые за три с половиной месяца нет новых случаев COVID-19

За все время эпидемии в Грузии число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни составило 879. Общее число вылечившихся – 724, в стране зафиксировано 14 летальных случаев.

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За все врем эпидемии в Грузии заболели 879 человек
За все врем эпидемии в Грузии заболели 879 человек
Фото: ЕРА

В Грузии за последние сутки не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса – это произошло впервые с 26 февраля, заявила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. Об этом пишет издание "Новости – Грузия".

За сутки из больниц страны выписались 20 пациентов.

За все время эпидемии в Грузии число лабораторно подтвержденных случаев вируса составляет 879. Общее число вылечившихся – 724, в стране зафиксировано 14 летальных случаев.

В режиме карантина продолжают оставаться 2710 граждан страны, а в стационаре под наблюдением – 267.

По данным национального центра контроля заболеваний, в Грузии ежедневно проводится уже до 1500 тестов методом ПЦР на коронавирус.

Население Грузии – около 3,7 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8 млн, из них более 3,85 млн вылечились, а 436,9 тыс. умерли. 

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. Скончалось от COVID-19 912 человек, выздоровело 14 528 больных.

Теги: Грузия, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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