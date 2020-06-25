Кикабидзе: Хочу пожелать Украине, чтобы все было хорошо. Эта нация достойная: и строить умеет, и воевать, и петь, и танцевать, и пить, и дружить

Грузинский певец и киноактер Вахтанг Кикабидзе в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил, что считает украинцев достойной нацией.

"Я хочу пожелать Украине, чтобы все было хорошо. Потому что это нация достойная, эта страна многонациональная – она все умеет делать: и строить умеет, и воевать умеет, и петь умеет, и танцевать умеет, и пить умеет, и дружить умеет, что очень важно. Я всегда на их стороне был и останусь до конца. Всем моим друзьям большой привет", – сказал Кикабидзе.

Кикабидзе: Недавно с мамой Саакашвили встречался, она говорит: "Боюсь за него все время". Читайте полную версию интервью.

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