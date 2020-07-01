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Зеленский заявил, что в Украине "довольно неплохой уход" за пациентами с COVID-19

Количество пациентов с коронавирусом на аппаратах искусственной вентиляции легких и уровень смертности от COVID-19 свидетельствуют о том, что в Украине улучшилось качество медицинских услуг. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛ, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков надо защищать больше, ведь они на передовой", – сказал Зеленский 1 июля на совещании, посвященном борьбе с распространением коронавируса.

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