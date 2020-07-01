В Украине 12 регионов не соответствуют требованиям для смягчения карантина

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Как минимум один из четырех показателей превышен в Киеве, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.
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