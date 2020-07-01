Пять стран открыли границы для граждан Украины – Криклий

"Это Турция, Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции после возвращения домой, так как Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19), Албания, Хорватия (при условии подтверждения брони в отеле или гостевом жилье), Черногория (при наличии негативного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов)", – написал он.

Министр добавил, что из-за нестабильной эпидемической ситации в Украине "другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов".