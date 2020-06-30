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Брюссель определил 14 стран, гражданам которых с 1 июля разрешат въезд в ЕС

Европейский союз определил перечень из 14 стран, для граждан которых с 1 июля будет разрешен въезд в государства ЕС. Для граждан Украины границы Евросоюза останутся закрытыми.

Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает BBC. В этот список вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Издание отмечает, что список не окончательный и еще может быть изменен.

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