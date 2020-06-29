Украина не вошла в список из 15 стран, гражданам которых разрешат въезд в Евросоюз с 1 июля.

Как сообщает Euronews со ссылкой на источник, предварительный перечень был согласован на заседании в пятницу, 26 июня.

Предполагается, что граждане Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая с 1 июля смогут свободно въезжать в страны ЕС. Граждане Китая получат такую возможность при условии, что Пекин введет аналогичные ослабления для граждан Евросоюза.

Въезд граждан из США, Бразилии и России – стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом – будет запрещен.