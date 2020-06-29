Повторный тест не выявил коронавируса у президента Кыргызстана

Об этом 29 июня сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.
"Повторные анализы Сооронбая Жээнбекова на наличие коронавирусной инфекции показали отрицательный результат. Ранее два теста главы государства, которые он сдавал при отбытии из Москвы и по возвращению в Бишкек, также были отрицательными", – говорится в заявлении.
Жээнбеков прилетал в Москву 24 июня для участия в параде Победы, однако не пошел на мероприятие из-за того, что у двоих членов кыргызстанской делегации по прилете в РФ диагностировали коронавирус. Позже коронавирус обнаружили у 17 сотрудников аппарата президента.
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