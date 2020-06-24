На военный парад в Москву приехали лидеры восьми государств. Президент Кыргызстана уже в РФ передумал посещать мероприятие из-за коронавируса

На парад Победы в РФ прибыли президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и член президиума Боснии и Герцеговины от сербов, но уже в Москве кыргызстанский лидер Сооронбай Жээнбеков отменил свое участие в мероприятии из-за выявленного коронавируса у двух членов его делегации. Перед началом парада президент РФ Владимир Путин приветствовал приглашенных глав государств в Кремле.

Справа от Путина на параде был Лукашенко, слева – Токаев Фото: kremlin.ru

На парад Победы, который утром 24 июня состоялся в Москве, прибыли лидеры восьми государств, сообщила пресс-служба Кремля.

Для участия в торжественных мероприятиях в Москву приехали президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

Кроме того, в Москву прибыли лидеры непризнанных Абхазии и Южной Осетии.

Перед началом парада президент РФ Владимир Путин приветствовал приглашенных глав государств в Гербовом зале Кремля.

В то же время пресс-служба президента Кыргызстана сообщила, что Жээнбеков не стал участвовать в параде Победы из-за того, что у двоих членов кыргызстанской делегации по прилете в Москву диагностировали коронавирус.

"Президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его участие было бы оценено как безответственный шаг по отношению к тем, кто принимает участие в мероприятиях", – отметила пресс-служба Жээнбекова.

По возвращении в Бишкек президент и другие члены делегации уйдут на самоизоляцию до получения результатов анализов.

В сообщении не уточняется, принимал ли Жээнбеков участие во встрече с Путиным перед парадом, но на опубликованных в YouTube кадрах его не видно.

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Видео: Super KG - Соңку кабар / YouTube

В параде, по данным пресс-службы Кремля, приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, 75 самолетов и вертолетов.

Вместе с российскими военнослужащими по Красной площади прошли расчеты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Военный парад должен был состояться в РФ 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 24 июня.

Российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое присутствие на параде 9 мая, в частности, подтверждали президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Перед парадом 24 июня, как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва подтвердила приглашение всем этим лидерам, но согласились приехать в основном главы государств СНГ.

Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. Но в России отмечают годовщину капитуляции нацистской Германии, датой которой считают 9 мая 1945 года.