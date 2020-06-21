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Блогер Варламов: Не успел народ выйти с изоляции, как по улицам Москвы поехали танки

Российский блогер Илья Варламов высказал мнение, что военная техника, которую вывели на центральные улицы Москвы для подготовки к параду Победы, неуместно смотрится в российской столице на фоне окончания карантина.

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В Москве проходит репетиция парада Победы
В Москве проходит репетиция парада Победы
Фото: ЕРА (архив)

Россиян после карантина не интересует парад Победы по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны. Такое мнение высказал российский блогер Илья Варламов.

"В Москве опять пробки, на улицах полно людей, больше, чем обычно в июне. Летом Москва вымирает, народ разъезжается, но этот год особый. Иногда мне кажется, что я пришел трезвым под конец вечеринки. Народ уже успел упороться и начинает говорить за жизнь. А ты как в скафандре. События последних месяцев напоминают мне эту вечеринку. Не успел народ выйти с изоляции, как по улицам поехали танки. Начавшуюся зарождаться в Москве жизнь пытаются обратно загнать за забор. Я иду в только что открывшееся кафе и не понимаю, что в моем городе на улицах делают танки. Особенно они неуместно смотрятся после того, как два месяца мы говорили о том, как важно спасти каждую жизнь", – написал Варламов в своем Instagram.

Он напомнил, что 75-летие Победы в РФ должно было стать главным праздником 2020 года, но планы спутал коронавирус.

"Сейчас мало кого интересует Победа. Люди растеряны, непонятно, что будет дальше. [Президент РФ Владимир] Путин написал статью про Вторую мировую. Казалось бы, президент России пишет статью, хочет сказать что-то важное. Но его никто не слушает. Статью никто не обсуждает", – отметил блогер.

Он рассказал, что из-за репетиции парада в Москве перекрыты подземные переходы.

"Зачем из-за парада ставят раком огромный город? Почему нельзя было провести тренировки во время изоляции, когда город был пустым? Диктор "Первого канала" рассказывает о новых ракетах, которым нет аналогов у потенциального противника. По замыслу я должен испытывать прилив патриотизма, но испытываю недоумение", – добавил Варламов.

С 9 июня в Москве началась поэтапная отмена карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Военный парад в Москве должен был состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 24 июня.

В случае проведения массового мероприятия в Москве существует угроза быстрого распространения коронавируса, считает эксперт Всемирной организации здравоохранения Кэтрин Смолвуд.

Теги: Россия, Москва, военная техника, Илья Варламов, карантин, парад Победы, коронавирус
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