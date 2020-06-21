Блогер Варламов: Не успел народ выйти с изоляции, как по улицам Москвы поехали танки

Россиян после карантина не интересует парад Победы по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны. Такое мнение высказал российский блогер Илья Варламов.
"В Москве опять пробки, на улицах полно людей, больше, чем обычно в июне. Летом Москва вымирает, народ разъезжается, но этот год особый. Иногда мне кажется, что я пришел трезвым под конец вечеринки. Народ уже успел упороться и начинает говорить за жизнь. А ты как в скафандре. События последних месяцев напоминают мне эту вечеринку. Не успел народ выйти с изоляции, как по улицам поехали танки. Начавшуюся зарождаться в Москве жизнь пытаются обратно загнать за забор. Я иду в только что открывшееся кафе и не понимаю, что в моем городе на улицах делают танки. Особенно они неуместно смотрятся после того, как два месяца мы говорили о том, как важно спасти каждую жизнь", – написал Варламов в своем Instagram.
Он напомнил, что 75-летие Победы в РФ должно было стать главным праздником 2020 года, но планы спутал коронавирус.
"Сейчас мало кого интересует Победа. Люди растеряны, непонятно, что будет дальше. [Президент РФ Владимир] Путин написал статью про Вторую мировую. Казалось бы, президент России пишет статью, хочет сказать что-то важное. Но его никто не слушает. Статью никто не обсуждает", – отметил блогер.
Он рассказал, что из-за репетиции парада в Москве перекрыты подземные переходы.
"Зачем из-за парада ставят раком огромный город? Почему нельзя было провести тренировки во время изоляции, когда город был пустым? Диктор "Первого канала" рассказывает о новых ракетах, которым нет аналогов у потенциального противника. По замыслу я должен испытывать прилив патриотизма, но испытываю недоумение", – добавил Варламов.
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В Москве опять пробки, на улицах полно людей, больше чем обычно в июне. Летом Москва вымирает, народ разъезжается, но этот год особый. * Иногда мне кажется, что я пришел трезвым под конец вечеринки. Народ уже успел упороться и начинает говорить за жизнь. А ты как в скафандре. События последних месяцев напоминают мне эту вечеринку. * Не успел народ выйти с изоляции, как по улицам поехали танки. Начавшуюся зарождаться в Москве жизнь пытаются обратно загнать за забор. * Я иду в только что открывшееся кафе и не понимаю, что в моем городе на улицах делают танки. Особенно они неуместно смотрятся после того, как два месяца мы говорили о том, как важно спасти каждую жизнь. * 75-летие Победы должно было стать главным праздником 2020 года, но планы спутал коронавирус. Сейчас мало кого интересует Победа. Люди растеряны, не понятно, что будет дальше. * Путин написал статью про Вторую мировую. Казалось бы, президент России пишет статью, хочет сказать что-то важное. Но его никто не слушает. Статью никто не обсуждает. Не знаю, прочитали ли вы эту статью – я нет. Мне совершенно не интересно. * Я подхожу к Тверской и не могу перейти на другую сторону, подземные переходы перекрыты. * — А когда откроют переход? — спрашиваю я солдатика в черной маске и темных защитных очках. Из-за защиты сложно считать эмоции собеседника. Солдатик молчит. * Зачем из-за парада ставят раком огромный город? Почему нельзя было провести тренировки во время изоляции, когда город был пустым? * Диктор Первого канала рассказывает о новых ракетах, которым нет аналогов у потенциального противника. По замыслу я должен испытывать прилив патриотизма, но испытываю недоумение. * На экране появляется ветеран, который будет наблюдать за парадом с трибун на Красной площади. Журналистка рассказывает, что ветеранов отправили в санаторий отдохнуть на две недели, чтобы никто не заразился коронавирусом! Ветеран в маске, мне сложно понять его эмоции. Что он испытывает? Что важнее для ветерана, посмотреть на машины и ракеты или иметь возможность самому доехать до центра Москвы и выпить кофе на террасе? Когда мы видели в городе ветерана, которого никто не возил на праздник? * Продолжение — в карточках. Фото: Юрий Пашолок
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