В Москве издатель "Медиазоны" и участник Pussy Riot Верзилов пропал после взлома его квартиры

Участник панк-группы Pussy Riot, издатель "Медиазоны" Петр Верзилов пропал после того, как сообщил, что неизвестные пытались проникнуть в его квартиру. Очевидцы заявили о нескольких людях, взламывавших дверь.

Два года назад Верзилов говорил, что его пытались отравить Фото: ЕРА

В Москве в квартире участника Pussy Riot Петра Верзилова выломали дверь, он не выходит на связь. Об этом сообщает издание "Медиазона", издателем которого он является.

Около 7.00 сегодня он успел сообщить журналистам издания, что у него ломают двери, после на связь Верзилов не выходил.

Корреспондент издания приезжал в дом, где живет оппозиционер. Он убедился, что дверь в квартиру издателя выломана, изнутри ее никто не открывает, но и снаружи открыть ее также не получается.

Соседка Верзилова подтвердила, что домой к нему приходили. По ее словам, "гостей" было около 10 человек, они ломали дверь. Еще один сосед сказал, что двое мужчин были в полицейской форме.

"Где сейчас находится Петр Верзилов, неизвестно. Никто из соседей не видел, чтобы неизвестные выходили из его квартиры", – говорится в сообщении.

Осенью 2018 года Верзилов говорил, что его пытались отравить. 11 сентября его доставили в токсикореанимационное отделение одной из больниц Москвы в тяжелом состоянии. Врачи подозревали отравление лекарствами. Родные Верзилова утверждали, что он не принимал никаких препаратов. 14 сентября Верзилов пришел в сознание. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Специалисты клиники предположили, что активиста отравили, но передозировки лекарствами не было.

Как сообщила участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, медики склоняются к выводу, что издателя "Медиазоны" могли отравить "специально разработанным военным ядом". По ее словам, незадолго до отравления Верзилов получил по электронной почте отчет о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР.

26 сентября активиста выписали из "Шарите". Сам Верзилов считает, что сотрудники ГРУ испытали на нем "новый ядовитый коктейль". В "Шарите" заявили, что пока не выявили отравляющее вещество.