В статье Путина о Второй мировой обнаружили фейковую цитату Гитлера

Как утверждают историки, лидер нацистской Германии Адольф Гитлер никогда не произносил фразу, на которую ссылается в статье для National Interest президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин в статье "Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны" для консервативного американского журнала The National Interest использовал несуществующую цитату лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом российский историк Игорь Петров 19 июня написал в Facebook.

Фрагмент статьи, подписанной Путиным, выглядит так: "Гитлер прямо заявлял: "Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола". Президент РФ не указал источник, однако эта фраза обнаруживается в ряде советских публикаций, обратил внимание Петров.

Ссылки ведут на книгу Генри Пикера "Застольные разговоры Гитлера", первое издание которой увидело свет в 1951 году. Однако в ней такие слова фюрера не приводятся, отметил историк.

Наиболее близкая по содержанию фраза из этой книги такова: "И поэтому, властвуя над покоренными нами на восточных землях рейха народами, нужно руководствоваться одним основным принципом, а именно: предоставить простор тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм государственного контроля и тем самым сделать все, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития".

Петров также указывает, что достоверность книги Пикера сомнительна: по мнению анализировавшего ее историка Микаэля Нильссона, она содержит "не аутентичные слова Гитлера, а отредактированные задним числом воспоминания о них, на которые далеко не всегда можно положиться".

Статья Путина к 75-летию окончания Второй мировой войны вышла в National Interest 18 июня. Глава Кремля, в частности, заявил в ней, что оккупация Литвы, Латвии и Эстонии Советским Союзом в 1940 году была "законной".