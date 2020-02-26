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Путин поддержал идею прописать в конституции РФ норму о недопустимости "фальсификации истории" Второй мировой

В ходе обсуждения поправок к конституции России звучала идея закрепления статуса страны как державы – победительницы во Второй мировой войне. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо противостоять "попыткам украсть победу".

Путин думает, что у России хотят украсть победу во Второй мировой
Путин думает, что у России хотят украсть победу во Второй мировой
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин считает уместным прописать в конституции страны норму о недопустимости фальсификации истории и умаления значения победы во Второй мировой войне. Об этом он заявил 26 февраля на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что попытки "украсть" у страны победу во Второй мировой войне предпринимаются, "но это невозможно". Он считает, что нужно "активно противостоять" таким попыткам, и будет "уместно это так аккуратно отразить и в основном законе страны".

Таким образом глава государства прокомментировал выступление члена рабочей группы, председателя комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова. Как сообщил парламентарий, в новую версию конституции планируется включить фразу, что "Российская Федерация чтит память защитников отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификацию истории, умаление значения подвига народа при защите отечества".

В ходе обсуждения рабочая группа также предлагала закрепить в основном законе РФ статус державы – победительницы во Второй мировой войне.

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию, проведя по этому поводу всенародный референдум. По его словам, изменения позволят гарантировать "безусловный суверенитет" российского народа.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Ряд экспертов полагают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию намерены внести не для продления его полномочий.

Теги: Владимир Путин, Конституция, Вторая мировая война, история, Российская Федерация
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