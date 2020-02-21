"Кругом были украинцы". Путин заявил, что раньше украинцами называли жителей Пскова и Урала

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС выдвинул теорию о значении слова "украинец" в подтверждении своего тезиса о том, что жители РФ и Украины – это "один народ".
Он поставил ударение в слове "украинец" на второй слог и заявил, что так в прежние века называли людей, живших в Пскове, на Урале и на юге российских земель.
"Кругом были укра̀инцы", – сказал Путин.
Он утверждает, что только к XVI веку между украинцами и русскими появились первые языковые различия.
Глава Кремля призвал искать в истории "то, что нас объединяет".
Начиная с 2014 года Путин постоянно подчеркивает в публичных выступлениях, что считает русских и украинцев одним народом. Он заявлял, что Россия и Украина "обречены на совместное будущее".