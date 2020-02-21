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"Кругом были украинцы". Путин заявил, что раньше украинцами называли жителей Пскова и Урала

По мнению президента России Владимира Путина, слово "украинец" с ударением на втором слоге употреблялось в отношении тех, кто жил на рубежах российского государства. Это объединяет современных россиян и жителей Украины, считает глава Кремля.

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Путин призвал искать в истории то, что объединяет украинцев и россиян
Путин призвал искать в истории то, что объединяет украинцев и россиян
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС выдвинул теорию о значении слова "украинец" в подтверждении своего тезиса о том, что жители РФ и Украины – это "один народ".

Он поставил ударение в слове "украинец" на второй слог и заявил, что так в прежние века называли людей, живших в Пскове, на Урале и на юге российских земель.

"Кругом были укра̀инцы", – сказал Путин.

Он утверждает, что только к XVI веку между украинцами и русскими появились первые языковые различия.

Глава Кремля призвал искать в истории "то, что нас объединяет".

Начиная с 2014 года Путин постоянно подчеркивает в публичных выступлениях, что считает русских и украинцев одним народом. Он заявлял, что Россия и Украина "обречены на совместное будущее".

Теги: Владимир Путин, история, украинцы
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