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"У нас секретов друг от друга нет". Путин сказал, что заранее обсуждал с Медведевым его отставку

По словам президента РФ Владимира Путина, у него с экс-премьером страны Дмитрием Медведевым дружеские отношения.

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Путин: У нас с Дмитрием Анатольевичем отношения открытые, дружеские много лет
Путин: У нас с Дмитрием Анатольевичем отношения открытые, дружеские много лет
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым его отставку с должности премьер-министра. Об этом он сказал в интервью ТАСС, которое было опубликовано 20 февраля.

"Это наши с ним отношения. У нас с Дмитрием Анатольевичем отношения открытые, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Мы с ним это обсуждали. Заранее обсуждали и в курсе был того, что происходит", – сказал он.

15 января Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

16 января Медведев был назначен на новосозданную должность зампредседателя Совбеза РФ.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, отставка
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