"У нас секретов друг от друга нет". Путин сказал, что заранее обсуждал с Медведевым его отставку

По словам президента РФ Владимира Путина, у него с экс-премьером страны Дмитрием Медведевым дружеские отношения.

Путин: У нас с Дмитрием Анатольевичем отношения открытые, дружеские много лет Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым его отставку с должности премьер-министра. Об этом он сказал в интервью ТАСС, которое было опубликовано 20 февраля.

"Это наши с ним отношения. У нас с Дмитрием Анатольевичем отношения открытые, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Мы с ним это обсуждали. Заранее обсуждали и в курсе был того, что происходит", – сказал он.

15 января Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

16 января Медведев был назначен на новосозданную должность зампредседателя Совбеза РФ.