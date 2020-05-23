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В Москве умер "крокодил Гитлера"

84-летний аллигатор Сатурн скончался в московском зоопарке. С 1936-го по 1946 год рептилия жила в Берлине. Ходили слухи, что крокодил находился в личной коллекции главы нацистской Германии Адольфа Гитлера.

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В зоопарке Москвы говорят, что встретили с аллигатором 75-летие Победы
В зоопарке Москвы говорят, что встретили с аллигатором 75-летие Победы
Фото: moscowzoo.ru

В зоопарке Москвы 22 мая умер миссисипский аллигатор Сатурн, причиной смерти была старость. Об этом сообщается в профиле зоопарка в Instagram.

В Москву Сатурн попал в 1946 году, а до этого жил в Берлине. До 1943-го обитал в зоопарке, откуда сбежал после бомбардировки. Уже после войны его обнаружили британские солдаты.

Ходили слухи, что рептилия находилась в личной коллекции главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, но подтверждений этому нет.

Аллигатор дожил до 84 лет, в дикой природе продолжительность жизни особей этого вида не превышает 50.

"Он пришел после Победы и встретил с нами ее 75-летие. Это большое счастье, что каждый из нас мог взглянуть ему в глаза, просто тихо побыть рядом", – заявили в зоопарке.

Теги: Адольф Гитлер, Берлин, Москва, зоопарк, аллигатор
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