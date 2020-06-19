Премьер-министр Японии отказался ехать на парад Победы в Москву

Японский премьер Синдзо Абэ пропустит парад в Москве из-за необходимости сосредоточиться на реагировании на вспышку COVID-19 в Японии.

Кроме Абэ (на фото), на парад в Москву приглашены президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран Фото: EPA

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался посетить парад Победы в Москве 24 июня. Об этом заявил советник департамента Европы министерства иностранных дел Японии Хидэки Уяма, отмечает 19 июня агентство Kyodo.

Уяма добавил, что японский премьер пропустит парад в Москве из-за необходимости сосредоточиться на реагировании на вспышку COVID-19 в Японии.

Первоначально планировалось, что Абэ приедет на празднование Победы 9 мая и в ходе этой поездки проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 24 июня.

Российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое участие на параде 9 мая, в частности, подтверждали президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.