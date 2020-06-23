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Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

Хорватские дипломаты сообщили, что у президента страны Зорана Милановича сломался самолет, поэтому его визит в Москву на парад Победы отменяется.

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Миланович планировал встретиться с Путиным
Миланович планировал встретиться с Путиным
Фото: ЕРА

Президент Хорватии Зоран Миланович не поедет на парад Победы в Москве, запланированный 24 июня. Об этом накануне сообщило "РИА Новости" со ссылкой на посольство Хорватии в РФ. 

Причиной отказа Милановича дипломаты назвали сломанный самолет президента.

22 июня хорватский телеканал N1 сообщал о планах президента посетить РФ. Была запланирована двусторонняя встреча Милановича с президентом России Владимиром Путиным. "Хорватия хочет иметь хорошие отношения с Россией", – отмечал телеканал.

Российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое участие на параде 9 мая, в частности, подтверждали президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

От участия в параде отказался премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он пропустит парад в Москве из-за необходимости сосредоточиться на реагировании на вспышку COVID-19 в Японии.

Не примут участия в параде президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян, их отказ связан с коронавирусной инфекцией.

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил 22 июня в комментарии News.ru, что представителей Германии на параде не будет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также не приедет, сообщал "РИА Новости".

Свое присутствие подтвердил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

18 июня ВОЗ предупредила Россию об опасности проведения парада 24 июня. В случае проведения массового мероприятия в Москве существует угроза быстрого распространения коронавируса.

Военный парад в Москве должен был состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 24 июня.

Теги: Россия, Владимир Путин, Хорватия, парад Победы, Зоран Миланович, коронавирус
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