Зеленский ответил на вопрос, поехал ли бы он на парад в Москву

По словам президента Украины Владимира Зеленского, приглашения на парад в РФ по случаю 75-летия победы над нацистской Германией не поступало.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицательно ответил на вопрос корреспондента канадского издания Globe and Mail о том, поехал ли бы он на парад к 75-летию Победы в Москву. Об этом сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

"Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было", – сказал Зеленский.

Военный парад в Москве должен был состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 24 июня. 18 июня ВОЗ предупредила Россию об опасности проведения парада из-за угрозы быстрого распространения коронавируса.

11 июня спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что президента Украины Владимира Зеленского не приглашали на парад, поскольку Украина "не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы".