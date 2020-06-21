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Задержанный издатель Верзилов планировал во время парада в Москве повторить знаменитое фото с Тяньаньмэнь – СМИ

Утром 21 июня участника Pussy Riot, издателя Петра Верзилова вывезли из арендованной квартиры российские правоохранители. Его задержание может быть связано с перформансом, который он готовил на репетицию военного парада в Москве, рассказал источник "Русской службы BBC".

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В 2018 году Верзилов выбежал на поле во время финала первенства мира по футболу
В 2018 году Верзилов выбежал на поле во время финала первенства мира по футболу
Фото: ЕРА

Исчезновение издателя "Медиазоны", участника проекта Pussy Riot Петра Верзилова может быть связано с акцией, которая должна была состояться во время репетиции парада Победы в Москве, об этом сообщил источник "Русской службы BBC".

По словам знакомого Верзилова, суть перформанса заключалась в том, чтобы встать перед танком и таким образом повторить знаменитый кадр, сделанный на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Изначально акция планировалась на 14 июня, для этого сняли номер в отеле StandArt с видом на Пушкинскую площадь, утверждает источник. Но в назначенный день репетиция проходила без техники.

Затем автор идеи отказался от участия в перформансе, но Верзилов мог готовить его самостоятельно, не исключил его друг.

По информации агентства "Интерфакс", Верзилов доставлен в Следственный комитет РФ для дачи показаний по уголовному делу об экстремизме в интернете. Утром 21 июня он сообщил друзьям, что дверь его арендованной квартиры ломают, после этого связь с ним исчезла. Соседи рассказали, что к издателю пришло не менее 10 человек, некоторые были в полицейской форме.

5 июня 1989 года фотограф Associated Press снял, как молодой человек стал перед колонной танков на площади Тяньаньмэнь во время студенческих волнений в столице КНР. Снимок под названием Tank Man стал легендарным.

Фото: en.wikipedia.org
Фото: en.wikipedia.org

24 июня в Москве намечен парад к 75-летию Победы во Второй мировой войне, он был перенесен с 9 мая из-за вспышки коронавируса.

15 июля 2018 года участники Pussy Riot Вероника Никульшина, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Верзилов выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве. Они заявили, что в рамках акции "Милиционер вступает в игру" требуют освобождения политзаключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах.

Хамовнический суд Москвы приговорил их к 15 суткам ареста и трехлетнему запрету на посещение спортивных мероприятий.

Теги: Россия, Pussy Riot, Китай, Москва, Пекин, экстремизм, парад, Следственный комитет РФ, задержание, Петр Верзилов, квартира
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