Президент Казахстана примет участие в параде Победы в Москве

От участия в параде Победы в Москве, который перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавирусной инфекции, отказался ряд руководителей государств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует принять участие в параде Победы в Москве в качестве почетного гостя. Об этом написал в Facebook 22 июня пресс-секретарь президента Берик Уали.

Ранее Токаев сообщил, что приглашение принять участие в параде он получил от президента России Владимира Путина, отмечает Nur.kz.

Российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое участие на параде 9 мая, в частности, подтверждали президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

От участия в параде отказался премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он пропустит парад в Москве из-за необходимости сосредоточиться на реагировании на вспышку COVID-19 в Японии.

Не примут участия в параде президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян, их отказ связан с коронавирусной инфекцией.

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил 22 июня в комментарии News.ru, что представителей Германии на параде не будет.

18 июня ВОЗ предупредила Россию об опасности проведения парада 24 июня. В случае проведения массового мероприятия в Москве существует угроза быстрого распространения коронавируса.

Военный парад в Москве должен был состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 24 июня.