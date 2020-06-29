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COVID-19 в России. Суточный прирост новых пациентов достиг минимума с конца апреля

За последние сутки в России было выявлено 6719 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Как отмечает РБК, это минимальный суточный прирост заболевших с 29 апреля, когда был выявлен 5841 случай заражения. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в России достигло 641 156. Из них скончалось 9166 человек (93 за последние сутки), выздоровели более 403 тыс. человек (4343 за последние сутки). Суточный показатель выздоровевших, пишет РБК, достиг минимума за две недели.

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