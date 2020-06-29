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В Австрии фиксируется рост заболевания COVID-19

Более половины новых случаев COVID-19 в Австрии зафиксированы в столице страны Вене.

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Карантин в Австрии смягчили с 1 мая
Карантин в Австрии смягчили с 1 мая
Фото: ЕРА

В Австрии фиксируется всплеск коронавирусной инфекции – за сутки с 27-го по 28 июня зафиксировано 74 новых случая COVID-19. Об этом сообщает газета Kurier.

39 из 74 случаев были зарегистрированы в столице страны Вене.

По данным издания, это на 0,42% больше, чем за прошедшие сутки. Таким образом, это крупнейший рост заболеваемости COVID-19 за последний месяц.

Подобная ситуация фиксировалась 21 мая – тогда за один день было зарегистрировано 82 новых случая (или прирост в 0,5%).

Карантин, введенный в Австрии в связи с коронавирусом, смягчили с 1 мая. С этой даты разрешили выходить из дому. Рестораны в стране открыли с 15 мая.

По состоянию на сегодняшний день в Австрии коронавирусом заразилось 17 654 человека, из них 702 умерли. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире инфицированы уже 10 145 947 человек, 501 898 умерли, 5 140 987 выздоровели.

Теги: Австрия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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