В мире число жертв COVID-19 превысило 500 тыс.

Лидерами по количеству жертв коронавирусной инфекции являются США, Бразилия и Великобритания.

В мире от COVID-19 вылечилось более 5 млн человек Фото: ЕРА

По состоянию на 29 июня число жертв коронавирусной инфекции достигло в мире 500 тыс. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19.

Лидерами по количеству смертей являются США (125 768), Бразилия (57 070) и Великобритания (43 634).

В десятку стран с высокой летальностью случаев COVID-19 вошли также Италия, Франция, Испания, Мексика, Индия. Иран и Бельгия.

Всего в мире на 29 июня зарегистрировано 10 072 616 случаев инфицирования коронавирусом. Вылечились 5 100 238 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 28 июня общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом достигло 42 982, умерло 1129 человек, выздоровело 18 934.