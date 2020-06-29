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Спикер парламента Сербии заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали

Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович заразилась коронавирусной инфекцией.

Как сообщает сербское издание Novosti, Гойкович госпитализировали с пневмонией. Источник издания заявил, что ее состояние оценивается как стабильное. В последние дни коронавирусная инфекция была диагностирована у нескольких высокопоставленных сербских чиновников и политиков. В частности, диагноз COVID-19 был подтвержден у министра обороны Александра Вулина, директора управления по делам Косово и Метохии Марко Джурича, генерального секретаря министерства иностранных дел Велько Одаловича и президента Торговой палаты Сербии Марко Чадежа.

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