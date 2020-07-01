ОБЩЕСТВО Short News

В Житомире ослабили карантин

Исполком Житомирского городского совета 30 июня решил ослабить карантинные ограничения на территории Житомирской городской объединенной территориальной общины.

поликлиники и амбулатории (предварительная электронная запись обязательна);

торгово-развлекательные центры (кроме детских зон, площадок и комнат и с ограничением времени работы до 22.00);

учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы, фитнес-центры, учреждения культуры с соблюдением санитарных и противоэпидемических мероприятий;

учреждения по размещению (гостиницы, хостелы). Как сообщается на сайте мэрии, 1 июля возобновят работу:

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