В Житомире ослабили карантин

Как сообщаетсяна сайте мэрии, 1 июля возобновят работу:
поликлиники и амбулатории (предварительная электронная запись обязательна);
торгово-развлекательные центры (кроме детских зон, площадок и комнат и с ограничением времени работы до 22.00);
учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы, фитнес-центры, учреждения культуры с соблюдением санитарных и противоэпидемических мероприятий;
учреждения по размещению (гостиницы, хостелы).
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