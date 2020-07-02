Украина отменила продажу еврооблигаций на $1,75 млрд после заявления Смолия об отставке

Сделка по размещению еврооблигаций на $1,75 млрд была начата 1 июля, но отменена вскоре после того, как стало известно о намерении председателя НБУ Якова Смолия уйти с должности.

Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Министерстве финансов.

Других подробностей в ведомстве не привели.

Агентство отмечает, что сделка по размещению еврооблигаций была начата 1 июля и отменена вскоре после того, как председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. "Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – подчеркнул он.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на основе независимости и профессионализма", – заверили в Офисе президента.

Послы "Большой семерки" заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.

По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля. Его место может занять глава государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.