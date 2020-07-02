Офис президента: Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости НБУ

Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться на принципах профессионализма и быть лишены политической окраски. Об этом сказано в заявлении Офиса президента, появившемся вскоре после сообщения об отставке главы НБУ Якова Смолия.

Обеспечение независимости Национального банка Украины Офис президента считает своей главной задачей. Об этом говорится в сообщении ОПУ в Telegram, которое появилось вскоре после заявления об отставке председателя Нацбанка Якова Смолия.

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма", – заверили в президентском офисе.

Регулятор совместно с правительством должны продолжать "реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, что будет служить залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования", сказано в сообщении.

"Подчеркиваем, что дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость НБУ", – добавили авторы текста.

1 июля Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. "Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – подчеркнул он.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".