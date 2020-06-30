В Киеве мужчина пытался продать должность начальника управления Национального банка за $25 тыс.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника во время получения части неправомерной выгоды в размере $ 15 тыс.

Фигурант рассказывал, что часть суммы должны были разделить между участниками конкурсной комиссии Фото: depositphotos.com

В Киеве СБУ задержала бывшего заместителя председателя правления одного из коммерческих банков, который за $25 тыс. "продавал" должность начальника одного из управлений Национального банка Украины, об этом сообщила пресс-служба СБУ 30 июня.

По версии следствия, организатор сделки рассказывал, что действует в интересах одного из заместителей главы Нацбанка. По его словам, часть суммы должны были разделить между участниками конкурсной комиссии для принятия положительного решения о назначении кандидата на должность.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районов столицы во время получения части неправомерной выгоды в размере $15 тыс.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.