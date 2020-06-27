В Виннице СБУ задержала псевдосоветника президента Украины. Он вымогал у предпринимателя 1,1 млн грн

У бывшего полковника полиции было удостоверение сотрудника Офиса президента. Его сообщники представлялись генералом Службы безопасности Украины и членом антикоррупционной общественной организации.

В Виннице задержали бывшего полковника полиции, который вымогал у местного предпринимателя 1,1 млн грн, об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины 26 июня.

По данным следствия, у бывшего правоохранителя было удостоверение работника Офиса президента. Вместе с двумя сообщниками он угрожал коммерсанту физическим насилием и уничтожением имущества, требуя возврата несуществующего долга.

"За 1,1 млн грн он также обещал не препятствовать предпринимателю в ведении бизнеса. Для солидности он ссылался на связи с чиновниками Офиса президента, а его сообщники представлялись генералом СБУ и членом антикоррупционной общественной организации", – отметили правоохранители.

Трех фигурантов задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы.

Планируются объявление фигурантам подозрений в совершении преступления и избрание меры пресечения.