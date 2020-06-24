Незаконную добычу гранита на более чем 70 млн грн задокументировали в Житомирской области – СБУ

Для легализации продукции и формирования пакета таможенных документов для вывоза гранита за границу организаторы незаконной добычи оформили на брокеров несколько частных предприятий.

За несколько лет злоумышленники реализовали продукции на более чем 85 млн грн, по документам провели на 14 млн грн Фото: ssu.gov.ua

В Житомирской области задокументировали незаконную добычу гранита на более чем 70 млн грн. Нелегальную добычу организовала группа иностранцев из Закавказья, проверяется законность их пребывания в Украине, об этом сообщили в пресс-службе СБУ 24 июня.

По версии следствия, обработку гранита осуществляли в легальных камнеобрабатывающих цехах, аффилированных с фигурантами дела. Для легализации продукции и формирования пакета таможенных документов для дальнейшего вывоза за границу организаторы оформили на "своих" брокеров несколько ФЛП. Они занимались таможенным и логистическим сопровождением экспорта гранита.

По предварительной информации, за несколько лет злоумышленники реализовали продукции на более чем 85 млн грн, по документам провели гранита на 14 млн грн.

Во время обысков на территории камнедобывающих предприятий в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов были изъяты документы с доказательствами проведения сделок. В одном из нелегальных карьеров задержан очередной незаконный груз с глыбами гранита, отметили в СБУ.

Полный размер ущерба, причиненного государству в результате незаконной добычи гранита и непоступления в государственный бюджет обязательных платежей, устанавливается в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.