В СБУ сообщили, что в Одессе предотвратили поджог мечети неонацистами

В ночь на 26 июня сотрудники Службы безопасности Украины задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации, которые при помощи двух бутылок с зажигательной смесью пытались поджечь мечеть. По данным спецслужб, один из задержанных приехал в Украину после длительного проживания в РФ.

Служба безопасности Украины в Одессе накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины предупредили попытку неонацистской организации поджечь мечеть. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что двое неонацистов планировали совершить теракт "с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержения конституционного строя". В СБУ считают, что координировали деятельность структуры представители спецслужб РФ.

В результате проведенной спецоперации в ночь на 26 июня сотрудники СБУ задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации, которые при помощи двух бутылок с зажигательной смесью пытались совершить поджог мечети.

По данным спецслужб, один из задержанных приехал в Украину после длительного проживания в РФ.

В результате обыска правоохранители изъяли мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.

Подозреваемым объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

В СБУ отметили, что на прошлой неделе задержали одного из организаторов этой неонацистской группировки.