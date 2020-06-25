Стали известны подробности уголовного дела в отношении бывшего руководства "Антонова"

ГП "Антонов" заключило контракт с немецкой компанией по поставкам специальной радиостанции. Ее импортировали в феврале 2019 года без получения разрешительных документов на осуществление импорта товаров военного назначения. Об этом стало известно из материалов суда.

Днепровский районный суд удовлетворил ходатайство о временном доступе к вещам и документам ГП "Антонов", это следует из решения суда, опубликованного в Едином реестре судебных решений 19 декабря 2019 года. Об этом проект "Марлин" сообщил 25 июня в Facebook.

В материалах дела сказано, что между Минобороны и ГК "Укроборонпром" было принято решение о проведении ГП "Антонов" опытно-конструкторской работы по модернизации в части импортозамещения составных частей, оборудования и агрегатов производства РФ военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70 № 01-02 (создание самолета АН-77 с комплектующими отечественного и западного производства).

Для реализации этого решения ГП "Антонов" заключило контракт с немецкой компанией "Rohde & Schwarz" для поставки специальной радиостанции. Радиостанцию импортировали в феврале 2019 года, но согласно письму Госслужбы экспортного контроля Украины, "Антонов" не получал разрешения на осуществление импорта товаров военного назначения.

Руководство предприятия во избежание долгой бюрократической процедуры экспортного контроля подготовило пакет документов, в которых было указано, что радиостанция M3AR предназначена для гражданских самолетов, а потому не подлежит экспортному контролю. Однако в проведенной государственной экспертизе указано, что такая радиостанция используется в военной сфере, отмечено в материалах дела.

"По результатам проведенной государственной экспертизы в области экспортного контроля МО Украины, указанная радиостанция используется в военной сфере и соответствует описанию позиции ML10.а. Таким образом досудебным расследованием установлено, что должностные лица ГП "Антонов" нарушили порядок осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю", – отмечено в деле.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины открыло уголовное производство по ст. 333 Уголовного кодекса (нарушение установленного порядка проведения международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) в отношении бывшего руководства ГП "Антонов".