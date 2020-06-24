ПОЛИТИКА Short News

СБУ открыла уголовное производство против бывшего руководства "Антонова"

Главное следственное управление Службы безопасности Украины открыло уголовное производство по ст. 333 Уголовного кодекса (нарушение установленного порядка проведения международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) в отношении бывшего руководства ГП "Антонов".

Об этом говорится в сообщении госконцерна "Укроборонпром", в состав которого входит "Антонов". В концерне заявили, что уголовное производство открыто по результатам проверки, на основании которой был уволен руководитель "Антонова" Александр Донец.

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