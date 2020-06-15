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Окружной админсуд Киева восстановил в должности уволенного директора ГП "Антонов"

Глава госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс решил уволить руководителя ГП "Антонов" Александра Донца. Окружной админсуд Киева приостановил действие решения Абромавичюса.

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Суд восстановил Донца в должности, сообщили его юристы
Суд восстановил Донца в должности, сообщили его юристы
Фото: depositphotos.com

15 июня Окружной административный суд Киева приостановил действие решения генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичюса об увольнении президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца. Об этом сообщила юридическая фирма "Ильяшев и партнеры", представляющая интересы Донца.

В сообщении также говорится, что суд "запретил осуществлять любые действия по изменению данных о президенте ГП "Антонов" в государственном реестре, в том числе исключать из госреестра сведения о том, что Донец является руководителем госпредприятия".

Александр Донец возглавляет "Антонов" с 2018 года. 9 июня стало известно, что гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс решил уволить главу предприятия на основании результатов проверки, которая проводилась в апреле – мае.

"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государства и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины", – сообщили в "Укроборонпроме".

На странице ГП "Антонов" в Facebook в тот же день появилось заявление трудового коллектива с требованием оставить Донца на должности (на данный момент это сообщение удалено).

Теги: Антонов, Айварас Абромавичюс, Окружной админсуд Киева, Александр Донец
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