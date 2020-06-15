Окружной админсуд Киева восстановил в должности уволенного директора ГП "Антонов"

Глава госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс решил уволить руководителя ГП "Антонов" Александра Донца. Окружной админсуд Киева приостановил действие решения Абромавичюса.

15 июня Окружной административный суд Киева приостановил действие решения генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичюса об увольнении президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца. Об этом сообщила юридическая фирма "Ильяшев и партнеры", представляющая интересы Донца.

В сообщении также говорится, что суд "запретил осуществлять любые действия по изменению данных о президенте ГП "Антонов" в государственном реестре, в том числе исключать из госреестра сведения о том, что Донец является руководителем госпредприятия".

Александр Донец возглавляет "Антонов" с 2018 года. 9 июня стало известно, что гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс решил уволить главу предприятия на основании результатов проверки, которая проводилась в апреле – мае.

"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государства и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины", – сообщили в "Укроборонпроме".

На странице ГП "Антонов" в Facebook в тот же день появилось заявление трудового коллектива с требованием оставить Донца на должности (на данный момент это сообщение удалено).