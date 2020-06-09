"Укроборонпром" по результатам проверки уволил руководителя ГП "Антонов". На предприятии обвинили концерн в "агрессивной политике"

Госконцерн "Укроборонпром" в апреле – мае проводил проверку на государственном авиастроительном предприятии "Антонов" и выявил "многочисленные факты", свидетельствующие о неэффективном управлении компанией. По результатам проверки генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс решил уволить президента "Антонова" Александра Донца.

Государственный концерн "Укроборонпром" решил уволить президента государственного авиастроительного предприятия "Антонов" Александра Донца, сообщила пресс-служба концерна.

Соответствующий приказ 9 июня подписал генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс.

Временным исполняющим обязанности руководителя госпредприятия назначен вице-президент по проектированию "Антонова" Александр Лось.

Решение о кадровых перестановках было принято по итогам проверки, которая проходила на госпредприятии с 27 апреля по 22 мая по поручению премьер-министра Украины.

"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государства и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины", – сообщили в "Укроборонпроме".

Материалы проверки концерн передал в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Донец возглавлял "Укроборонпром" с марта 2018 года.

После появления информации о кадровых перестановках ГП "Антонов" обвинило "Укроборонпром" в ведении "агрессивной политики" в авиационной отрасли.

"Мы должны констатировать, что ГК "Укроборонпром", в состав которого ГП "Антонов" входит с 2015 года, прибегает к мерам, направленным на прекращение деятельности предприятия. Коллектив ГП "Антонов" подготовил открытые обращения к руководству государства, в которых обращает внимание властей на ситуацию, которая сложилась вокруг флагмана авиапрома Украины", – сказано в заявлении предприятия, опубликованном в Facebook.

Изданию "Главком" на предприятии "Антонов" сообщили, что Донец сейчас находится на больничном.