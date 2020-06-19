Зеленский исключил Ермака из наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Нынешний глава Офиса президента Украины Андрей Ермак был включен в состав набсовета госконцерна "Укроборонпром" в октябре 2019 года. Сегодня президент Владимир Зеленский вывел его из состава органа.

Ермак больше не входит в состав набсовета "Укроборонпрома" Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Указ главы государства №242/2020 опубликован на его официальном сайте.

В соответствии с документом, из набсовета выведен действующий глава Офиса президента Андрей Ермак, который был включен в его состав в октябре 2019 года.

Также этим указом в набсовет "Укроборонпрома" включен первый вице-президент Национальной академии наук Украины, экс-директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин (2014–2019).

Замгендиректора концерна Мустафа Найем заявил в Facebook, что Горбулин будет "одним из кураторов и идеологов нашей реформы".

Госконцерн "Укроборонпром" объединяет около 100 предприятий оборонной промышленности. Входящие в состав концерна компании занимаются разработкой и изготовлением оружия, военной техники, а также экспортно-импортными операциями.