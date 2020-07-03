Рада уволила Смолия с должности главы НБУ

Увольнение Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины поддержали 286 депутатов.

Смолий пробыл на своей должности чуть больше двух лет Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины (НБУ), передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Соответствующий проект постановления №3772, который 2 июля внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский, поддержали 286 депутатов при минимально необходимых 226.

За проголосовали 211 народных депутатов от "Слуги народа", 22 – от "Оппозиционной платформы – За жизнь", 13 – от "Батьківщини", пять внефракционных, а также 18 парламентариев из группы "Довіра" и 17 – из группы "Партия "За майбутнє". Против голосовали фракции "Европейская солидарность" и "Голос", а также трое депутатов от "Слуги народа" (Никита Потураев, Дмитрий Гурин и Роксолана Пидласа).

Смолий присутствовал на заседании. Перед голосованием банкир отчитался о своей работе и заявил, что представители властей требовали от него принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

"В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабмина, президента неоднократно звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 [грн/$], потому что такие параметры заложены в бюджет. Все это заставило меня принять решение [об отставке]", – сказал он.

Смолий подал Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию 1 июля, аргументировав его систематическим политическим давлением на НБУ.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

Беспокойство по поводу заявления Смолия высказали западные партнеры Украины и международные организации. Послы "Большой семерки" заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.