Министр финансов Марченко: Заявление Смолия об отставке сорвало нам трансакцию десятилетия

Министр финансов Украины Сергей Марченко напомнил, что после заявления главы Национального банка Якова Смолия об отставке Украина отменила выпуск еврооблигаций. Это событие он назвал шоковым.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в эфире "1+1" 2 июля, что заявление главы Национального банка Украины Якова Смолия об отставке сорвало для Украины "трансакцию десятилетия".

2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

"Да, действительно, вчера произошло одно незаурядное событие, оно было немного шоковое и сорвало нам трансакцию десятилетия. Я не побоюсь этого слова. Потому что доходность, с которой мы могли вчера позаимствовать, последний раз была в 2007–2011 годах ", – заявил министр.

Ведущая уточнила у Марченко, был ли Смолий гарантом этой трансакции.

"Нет, конечно. Просто для всего финансового мира смена главного банкира страны является событием неординарным и вызывающим много вопросов. Мы вынуждены были прекратить размещение, и сегодня утром оно было отменено. Это было вынужденное решение", – подчеркнул глава ведомства.

В то же время он заверил, что никаких оснований для паники в связи с заявлением Смолия нет.

"У нас все в порядке. У нас есть макроэкономическая стабильность. У нас выполняется бюджет. Мы прошли пиковую кризисную ситуацию. У нас, например, план поступлений налоговой увеличен на 6 млрд грн. То есть мы говорим о том, что схемы с НДС, которые работали в предыдущие месяцы, уже не работают. Я с оптимизмом и уверенностью смотрю в будущее. И нет оснований на сегодняшний день ожидать, что смена кого-либо в руководстве правительства или любой государственной институции может повлиять или расшатать каким-то образом ситуацию", – сказал министр.

1 июля Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию, аргументировав его систематическим политическим давлением на НБУ.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

2 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об отставке главы Нацбанка. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал постановление. По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля.

По данным LIGA.net, Смолий принял решение написать заявление об отставке после заседания Национального совета реформ 30 июня, на котором у него произошел конфликт с Зеленским по поводу программы дешевых кредитов "5–7–9%". О старте этой программы правительство объявило в феврале. Государство обязалось компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель.