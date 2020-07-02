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Уманский: Переоценить негативные последствия отмены размещения евробондов невозможно. Это подрыв экономической безопасности Украины

Заявление председателя Национального банка Якова Смолия об отставке привело к отмене выпуска еврооблигаций, что является беспрецедентным случаем в практике долговых рынков. Правоохранительная система должна дать оценку поступку Смолия в этом контексте, считает бывший министр финансов Украины Игорь Уманский.

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Смолий подал в отставку вечером 1 июля
Смолий подал в отставку вечером 1 июля
Фото: National Bank Of Ukraine / Національний банк України / Flickr

Отмена сделки по выпуску Украиной еврооблигаций стала серьезным ударом по национальной экономической безопасности. Об этом написал в Facebook бывший министр финансов Игорь Уманский, призвав расследовать роль в случившемся подавшего накануне в отставку председателя Национального банка Якова Смолия.

"Книги" уже были закрыты, условия зафиксированы – $1,75 млрд под 7,3%. Но размещение пришлось отменить. На этом этапе отмена размещения – это беспрецедентно для долговых рынков! Переоценить негативные последствия такой ситуации невозможно. А это уже, по моему убеждению, подрыв национальной экономической безопасности", – убежден экс-министр.

По его словам, не только участники рынка, но и правоохранительные органы должны дать оценку действиям Смолия, поскольку именно его заявление об уходе привело к срыву размещения евробондов.

"Яков Смолий мог уйти любым способом. И только от него зависело – уйдет он достойно или как негодяй", – заявил Уманский.

https://www.facebook.com/ihor.umanskyi.77/posts/271927677228680

2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд. Сделка была отменена после того, как Смолий вечером 1 июля подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

В Министерстве финансов Украины подтвердили, что отставка главы НБУ и отмена размещения евробондов взаимосвязаны и что инвесторы одобрили отказ от сделки.

Теги: НБУ, Игорь Уманский, евробонды, отставка, Яков Смолий
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