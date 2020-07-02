"Независимость НБУ имеет значение". В ЕБРР прокомментировали заявление Смолия об отставке

Европейский банк реконструкции и развития с обеспокоенностью воспринял информацию о возможной отставке главы Нацбанка Украины Якова Смолия. В ЕБРР от властей Украины ждут "быстрых и решительных" действий.

2 июля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в Facebook прокомментировал заявление главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия об отставке.

"Отставка руководителя Национального банка Украины Смолия с обеспокоенностью рассматривается Европейским банком реконструкции и развития. Руководство Украины должно действовать быстро и решительно, чтобы избежать сомнений в независимости Нацбанка Украины", – говорится в сообщении.

В ЕБРР подчеркнули, что "независимость НБУ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности, и эта независимость пользуется беспрецедентным признанием и доверием".

1 июля Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию, мотивировав это политическим давлением. "Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – подчеркнул он.

После этого сообщения Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

Послы стран "Большой семерки" заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.

2 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об отставке главы Нацбанка.

Сегодня комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал постановление об отставке Смолия.

По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля.