В Минфине Украины ожидают быструю стабилизацию рынков после отставки главы НБУ

Министр финансов Украины Сергей Марченко уверен, что нет никаких оснований волноваться за курс украинской валюты в связи с отставкой главы Нацбанка Якова Смолия.

1 июля Смолий (на фото) подал Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию Фото: Національний банк України / Facebook

Ситуация на финансовых рынках, вызванная отставкой главы Национального банка Украины Якова Смолия, в ближайшее время стабилизируется. Об этом 2 июля на пресс-конференции сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Нет никаких оснований волноваться за курс валюты в связи с отставкой чиновников. Потому что мы, возможно, сегодня можем видеть какую-то турбулентность, но я считаю, что будут приняты соответствующие решения и уже в ближайшее время это успокоится", – подчеркнул министр.

Марченко отметил, что нет никаких оснований считать, что отставка Смолия изменит каким-то образом ситуацию на валютном рынке.

1 июля Смолий подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. "Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – подчеркнул он.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на основе независимости и профессионализма", – заверили в Офисе президента.

Послы "Большой семерки" заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.

По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля. Его место может занять глава государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.