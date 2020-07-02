После отставки Смолия глава Dragon Capital заявил, что приостанавливает новые инвестиции

Гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала назвал отставку главы Нацбанка Украины Якова Смолия красной линией для всех инвесторов.

Гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что приостанавливает новые инвестиции в связи с отставкой главы Нацбанка Украины Якова Смолия, пишет НВ.

"Мы отложим новые инвестиции, ведь власть делает последние пять месяцев абсолютно противоположно тому, что инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают от них и советуют им. Это последняя капля. Можно только догадываться, какие мотивы, полная некомпетентность или мотивированный Россией саботаж", – заявил Фиала.

Он уверен, что теперь цены на активы в Украине и курс гривны упадут.

"Хуже всего, что это было сделано под политическим давлением с самого верха. Это красная линия для всех инвесторов: G7, IMF, WB. Полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам $5 млрд за последний месяц, включая сегодняшние еврооблигации", – подчеркнул Фиала.

Dragon Capital – украинская инвестиционная компания, которая предоставляет услуги по брокерскому обслуживанию, инвестиционно-банковскому сопровождению, управлению активами и прямым инвестициям для институциональных, корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве.

1 июля Смолий подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. "Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – подчеркнул он.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на основе независимости и профессионализма", – заверили в Офисе президента.

Послы "Большой семерки" заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.

По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля. Его место может занять глава государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

2 июля официальный курс гривны по отношению к доллару США снизился на 10 копеек: с 26,67 грн/$ до 26,77 грн/$.