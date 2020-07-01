Смолий подал в отставку, Порошенко не избрали меру пресечения. Главное за день

По собственному желанию
Председатель Национального банка Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Он объяснил это тем, что "в течение длительного времени на НБУ оказывается систематическое политическое давление".
COVID и карантин
За последние сутки коронавирус в Украине подтвердили у 664 человек, 14 больных умерли.
COVID-19 выявили у 101 жителя Киева, в столице ужесточили карантинные меры.
Кабинет Министров Украины инициировал введение ответственности за неношение защитных масок в общественных местах для физических и юридических лиц.
Порошенко в суде
Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, заседание перенесено на 8 июля.
Обвинение просило избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля.
Экс-президент отказался давать показания в ГБР по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.
Подозрение Злочевскому
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры заочно сообщили о подозрении бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины Николаю Злочевскому, его подозревают в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов.
Трамп выводит войска
Президент США Дональд Трамп утвердил решение о выводе 9500 американских военных из Германии.