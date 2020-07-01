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ПОЛИТИКА

НАБУ и САП заочно сообщили о подозрении Злочевскому по делу о рекордной взятке

Антикоррупционные органы Украины подозревают бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского в соучастии в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

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По данным СМИ, Злочевский сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.
По данным СМИ, Злочевский сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.
Фото: burisma-group.com

1 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины, сообщила пресс-служба НАБУ.

В бюро не назвали фамилию министра, но указано, что он занимал свою должность во времена президентства Виктора Януковича. Тогда министерство возглавлял Николай Злочевский. 

Злочевского подозревают в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него. Действия экс-министра квалифицировали по ч. 3 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (соучастие в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу). 

Поскольку местонахождение Злочевского не установлено, о подозрении ему сообщили заочно – отправили по почте по месту регистрации.

В этом деле, кроме Злочевского, фигурируют еще три человека: первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, бывшая начальница департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова и Андрей Кича, который еще 12 июня значился на сайте фирмы Злочевского Burisma как директор по правовым вопросам. Все трое, по данным следствия, являются доверенными лицами Злочевского.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты. 

По информации "Цензор.НЕТ", деньги должны были стать "благодарностью" за закрытие дела о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал Банк", по которому проходит владелец компании Burisma, бывший министр экологии Злочевский. Издание выяснило, что посредник  – тайный агент НАБУ Евгений Шевченко – должен был передать в САП и НАБУ $5 млн, а $1 млн Ильяшенко хотел оставить себе "за хлопоты ".

В Burisma Group заявили, что ни ее президент Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к этим событиям.

Трем задержанным 1415 июня сообщили о подозрении. Высший антикоррупционный суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, его суммарный размер превысил 244 млн грн, проинформировали в НАБУ. 

Злочевский был министром экологии с декабря 2010 года по апрель 2012-го. По информации "Цензор.НЕТ", экс-министр сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах. 

Теги: Burisma Holdings, Николай Злочевский, взятка, НАБУ, подозрение, САП
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