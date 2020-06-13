Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Взятка Холодницкому предназначалась за закрытие дела Burisma – СМИ

Источники "Цензор.НЕТ" утверждают, что $6 млн, которые через посредника пытались передать главе САП Назару Холодницкому, являлись "благодарностью" за закрытие уголовного производства по делу компании Burisma. В 2019 году эта компания оказалась в центре внимания в связи с объявленной в США процедурой импичмента президента Дональда Трампа.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
$6 млн наличными должны были стать благодарностью за "подарок" от НАБУ и САП на день рождения Злочевского, утверждают источники "Цензор.НЕТ"
$6 млн наличными должны были стать благодарностью за "подарок" от НАБУ и САП на день рождения Злочевского, утверждают источники "Цензор.НЕТ"
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook

Люди, связанные с владельцем компании Burisma, бывшим министром экологии Николаем Злочевским, собирались передать руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому взятку в $6 млн за закрытие уголовного производства в отношении компании. Об этом 12 июня сообщило издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на собственные источники.

Передача денег происходила после того, как Холодницкий внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о прекращении дела. Посредник, первый замначальника Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко, потребовал доказательства внесения изменений в ЕРДР, убедился, что обязательство выполнено, и отдал оговоренную сумму внештатному сотруднику НАБУ Евгению Шевченко, сыгравшему роль двойного агента, пишет "Цензор.НЕТ".

Ранее Ильяшенко познакомил Шевченко с директором по правовым вопросам компании Burisma Андреем Кичей, который искал выходы на руководство САП и НАБУ, говорится в публикации.

"Оказалось, у владельца Burisma Николая Злочевского день рождения 14 июня. И он очень хочет подарок – закрыть дело в САП. Ведь как известно, [директора НАБУ Артема] Сытника и Холодницкого президент собирается менять, генпрокурор [Ирина] Венедиктова открыла дисциплинарное производство, по Сытнику законопроект в Раде – так почему бы им себе не заработать на пенсию? Ильяшенко был гарантом "порядочности" сторон взятки, он считал Шевченко своим доверенным лицом. Евгений Шевченко сумел ничем не выдать свои эмоции, и ему поверили. Он вышел на руководство НАБУ, детективы включились, и дело пошло", – отмечает издание.

Чтобы заманить Ильяшенко и Кичу в ловушку, Сытник и Холодницкий забыли обо всех своих прошлых разногласиях, утверждают источники сайта.

Вечером 12 июня стало известно, что детективы НАБУ задокументировали факт передачи бывшим высокопоставленным чиновником при посредничестве работника Государственной фискальной службы в Киеве неправомерной выгоды руководству НАБУ и главе САП Холодницкому. $6 млн, предназначавшиеся на взятку, были изъяты 

Расследование в Украине деятельности Burisma стало косвенной причиной запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

ГПУ расследовала возможные правонарушения со стороны Burisma, но позже дело было закрыто, а ряд его эпизодов переданы в Национальное антикоррупционное бюро.

В совет директоров украинской компании входил Хантер Байден, сын экс-вице-президента США и претендента на участие в выборах президента 2020 года Джо Байдена.

В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий. В марте 2019-го тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае того же года Луценко говорил, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров Burisma. В сентябре 2019 года Холодницкий говорил, что активные действия в расследовании возможных нарушений должностных лиц Министерства экологии Украины при выдаче разрешений на пользование недрами предприятиям компании Burisma не проводятся. Джо Байден, его сын Хантер и экс-министр экологии Украины Злочевский не принимали участия в следственных мероприятиях в рамках этого производства, добавил глава САП.

25 сентября 2019 года Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора президентов США и Украины – Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как следует из документа, во время разговора Зеленский пообещал американскому президенту, что украинские правоохранители рассмотрят ситуацию с делом против компании Burisma.

Члены Конгресса, инициировавшие импичмент, заявили, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы украинские власти начали расследование в отношении Байдена-младшего. Таким образом глава Белого дома, по мнению американских парламентариев, хотел ослабить позиции Байдена-старшего на выборах 2020 года.

18 декабря 2019 года Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Теги: Джо Байден, Хантер Байден, Burisma Holdings, Николай Злочевский, Артем Сытник, взятка, НАБУ, ЕРДР, Назар Холодницкий, САП, Евгений Шевченко, импичмент Трампа, Николай Ильяшенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS