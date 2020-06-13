Взятка Холодницкому предназначалась за закрытие дела Burisma – СМИ

Источники "Цензор.НЕТ" утверждают, что $6 млн, которые через посредника пытались передать главе САП Назару Холодницкому, являлись "благодарностью" за закрытие уголовного производства по делу компании Burisma. В 2019 году эта компания оказалась в центре внимания в связи с объявленной в США процедурой импичмента президента Дональда Трампа.

$6 млн наличными должны были стать благодарностью за "подарок" от НАБУ и САП на день рождения Злочевского, утверждают источники "Цензор.НЕТ" Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook

Люди, связанные с владельцем компании Burisma, бывшим министром экологии Николаем Злочевским, собирались передать руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому взятку в $6 млн за закрытие уголовного производства в отношении компании. Об этом 12 июня сообщило издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на собственные источники.

Передача денег происходила после того, как Холодницкий внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о прекращении дела. Посредник, первый замначальника Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко, потребовал доказательства внесения изменений в ЕРДР, убедился, что обязательство выполнено, и отдал оговоренную сумму внештатному сотруднику НАБУ Евгению Шевченко, сыгравшему роль двойного агента, пишет "Цензор.НЕТ".

Ранее Ильяшенко познакомил Шевченко с директором по правовым вопросам компании Burisma Андреем Кичей, который искал выходы на руководство САП и НАБУ, говорится в публикации.

"Оказалось, у владельца Burisma Николая Злочевского день рождения 14 июня. И он очень хочет подарок – закрыть дело в САП. Ведь как известно, [директора НАБУ Артема] Сытника и Холодницкого президент собирается менять, генпрокурор [Ирина] Венедиктова открыла дисциплинарное производство, по Сытнику законопроект в Раде – так почему бы им себе не заработать на пенсию? Ильяшенко был гарантом "порядочности" сторон взятки, он считал Шевченко своим доверенным лицом. Евгений Шевченко сумел ничем не выдать свои эмоции, и ему поверили. Он вышел на руководство НАБУ, детективы включились, и дело пошло", – отмечает издание.

Чтобы заманить Ильяшенко и Кичу в ловушку, Сытник и Холодницкий забыли обо всех своих прошлых разногласиях, утверждают источники сайта.

Вечером 12 июня стало известно, что детективы НАБУ задокументировали факт передачи бывшим высокопоставленным чиновником при посредничестве работника Государственной фискальной службы в Киеве неправомерной выгоды руководству НАБУ и главе САП Холодницкому. $6 млн, предназначавшиеся на взятку, были изъяты

Расследование в Украине деятельности Burisma стало косвенной причиной запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

ГПУ расследовала возможные правонарушения со стороны Burisma, но позже дело было закрыто, а ряд его эпизодов переданы в Национальное антикоррупционное бюро.

В совет директоров украинской компании входил Хантер Байден, сын экс-вице-президента США и претендента на участие в выборах президента 2020 года Джо Байдена.