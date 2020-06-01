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Холодницкий рассказал, как помирился с Сытником

В 2018–2019 годах отношения главы САП Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника не складывались. Сейчас, по словам Холодницкого, они нормально сотрудничают.

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Холодницкий руководит антикоррупционной прокуратурой с ноября 2015 года
Холодницкий руководит антикоррупционной прокуратурой с ноября 2015 года
Фото: radiosvoboda.org

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил в интервью "Украинской правде", которое вышло 1 июня, что помирился с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником.

"Выпили бутылку виски в нерабочее время", – рассказал он с улыбкой.

Ведомства сотрудничают, в том числе по резонансному делу о выведении средств из "ПриватБанка", сказал глава САП.

Отношения между Холодницким и Сытником испортились после того, как в марте 2018 года стало известно, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет главы САП.

Сытник пояснил, что речь идет о "сливе" информации фигурантам уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. По его словам, именно Холодницкий мешал прокурорам профессионально и эффективно выполнять свои обязанности.

По этому делу ГПУ дважды вызывала Холодницкого на допрос и планировала отобрать образец его голоса, но тот отказался участвовать в следственных действиях.

26 июля 2018 года квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, изучив материалы дела, объявила Холодницкому выговор.

В сентябре 2018 года Сытник заявлял, что у него нет ощущения о конфликте с Холодницким. Однако глава САП в январе 2019 года говорил, что они не общаются.

Национальное антикоррупционное бюро было создано 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.

Холодницкий возглавил САП в ноябре 2015 года.

Теги: Артем Сытник, НАБУ, Назар Холодницкий, САП
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