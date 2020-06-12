Бывший чиновник пытался дать Холодницкому $6 млн взятки – САП

Экс-чиновник пытался дать взятку в размере $6 млн руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного производства, сообщили в САП.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задокументировали факт передачи бывшим высокопоставленным чиновником при посредничестве работника Государственной фискальной службы в Киеве неправомерной выгоды руководству НАБУ и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook 12 июня.

Взятка в размере $6 млн передавалась за принятие решения о закрытии уголовного производства, в котором указанному лицу сообщено о подозрении по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, отмечает пресс-служба САП.

Детективы НАБУ документируют противоправные действия лиц, которые предоставляли неправомерную выгоду. Предварительно их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины. $6 млн изъяли.

В САП не уточняли, кто именно пытался дать взятку руководству украинских антикоррупционных органов. Бывший народный депутат Сергей Лещенко сообщил в Telegram, что речь, вероятно, идет об экс-министре экологии времен беглого президента Виктора Януковича, владельце компании Burisma Николае Злочевском, который в Украине фигурирует в ряде уголовных производств.

"По некоторым данным, это Николай Злочевский", – написал Лещенко.