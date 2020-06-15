Взятка руководству НАБУ и САП. За экс-менеджера Burisma внесли залог, 40,4 млн грн собрали за сутки

14 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога Андрею Киче, который раньше был директором по правовым вопросам принадлежащей бизнесмену, бывшему министру экологии Николаю Злочевскому компании Burisma. 15 июня некое юридическое лицо внесло за Кичу залог в размере 40,36 млн грн.

За бывшего директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу, который фигурирует в деле о даче взятки руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, внесли залог в размере 40,36 млн грн, сообщили hromadske в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

В суде рассказали, что залог внесли 15 июня, но отказались раскрывать подробности, кто именно это сделал.

Руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис сказала изданию "Слово и дело", что залог за Кичу внесло некое юридическое лицо.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Киче в виде ареста с альтернативой внесения залога 14 июня. На Кичу возложили обязательства прибывать по первому требованию в суд или к прокурору, не отлучаться из Киева, сообщать о смене места проживания или работы, воздерживаться от общения с другими фигурантами и носить электронный браслет. Мера пресечения будет действовать до 10 августа.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

По информации "Цензор.НЕТ", деньги должны были стать "благодарностью" за закрытие дела фирмы Burisma ко дню рождения ее владельца, бывшего министра экологии Николая Злочевского, которое он отмечал 14 июня. Бизнесмена подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал Банк", и легализации этих денег.

Задержаны, помимо Кичи, первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко и бывшая начальница организационно-распорядительного департамента Государственной фискальной службы Украины Елена Мазурова.

15 июня Высший антикоррупционный суд арестовал Ильяшенко с альтернативой залога в размере 84 млн грн, Мазуровой меру пресечения должны избрать сегодня.

По данным следствия, Ильяшенко получил средства от лиц, связанных со Злочевским. Постановление о закрытии уголовного производства он оценил в $6 млн, из которых $1 млн планировал оставить себе. По информации главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Ильяшенко был гарантом сделки о передаче денег.

В Burisma Group заявили, что ни ее президент Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к этим событиям. Сейчас на сайте компании нет упоминания о Киче, но еще 12 июня информация о нем была размещена в разделе "менеджмент", он значился директором по правовым вопросам.